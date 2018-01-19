МИД: Вашингтон покусился на счета российских дипломатов в США

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Министерство иностранных дел заявило, что власти США стоят за "сливом" конфиденциальной информации о счетах и денежных транзакциях российского посольства и дипломатов.

Вашингтон посягнул на неприкосновенность дипломатических счетов посольства России в США. Такие обвинения были выдвинуты отечественным МИД после недавней публикации сведений о финансовых транзакциях российских дипломатов в американской прессе.

Данная информация, напомним, была опубликована новостным ресурсом "Баззфид". Как указывается в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства, данное новостное агентство имеет репутацию "информационного инструмента американских спецслужб".

Тем не менее, даже если отставить в сторону данную информацию, опубликованные порталом сведения являются конфиденциальными и засекреченными. Получить их иначе, кроме как через "слив" из разведывательных структур США журналисты "Баззфид" не могли.

"Иначе говоря, посягательство на неприкосновенность счетов посольства России и его работников, обладающих дипломатическим иммунитетом, - дело рук официального Вашингтона", - суммируют неприглядное для американской стороны положение дел в МИД России.