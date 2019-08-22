МИД Украины: Зеленский и Трамп в Варшаве подпишут ряд документов

Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что украинский президент Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп на встрече в Варшаве подпишут ряд документов.

Об этом она сказала в эфире украинского Пятого канала.

По её словам, внешнеполитическое ведомство Украины вовлечено в процесс подготовки встречи лидеров США и Украины в Варшаве, которая должна состояться в конце августа — начале сентября.

«Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная и интересная встреча», — сказала она.

Ранее Трамп назвал Зеленского разумным парнем и заявил, что ждёт его визита в Вашингтон.