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МИД Украины: Зеленский готов к встрече в нормандском формате
09 сентября 2019, 13:39 • 83 • Украина
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о готовности украинского президента Владимира Зеленского к встрече в нормандском формате.
© president.gov.ua
«Мы планируем в ближайшее время провести встречу в нормандском формате. По меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не до декабря, а в этом месяце», — цитирует его ТАСС.
Ранее Пристайко прокомментировал встречу в Берлине советников лидеров «нормандской четвёрки».
В конце августа президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о важности серьёзной подготовки к саммиту «нормандской четвёрки».
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