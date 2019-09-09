МИД Украины: Зеленский готов к встрече в нормандском формате

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о готовности украинского президента Владимира Зеленского к встрече в нормандском формате.

«Мы планируем в ближайшее время провести встречу в нормандском формате. По меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не до декабря, а в этом месяце», — цитирует его ТАСС.

Ранее Пристайко прокомментировал встречу в Берлине советников лидеров «нормандской четвёрки».

В конце августа президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о важности серьёзной подготовки к саммиту «нормандской четвёрки».