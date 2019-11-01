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МИД Украины заявил о создании условий для нормандского саммита

01 ноября 2019, 15:39  •  68 • Украина
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев выполняет условия, необходимые для проведения саммита в нормандском формате, и в настоящее время дата встречи зависит от российской стороны.
 
РИА Новости
 

Об этом он сказал в ходе брифинга, который транслировала пресс-служба правительства Украины. 

«Действительно сейчас зависит от российской стороны больше, потому что мы с вами выполняем те договорённости, которые были достигнуты», — заявил Пристайко.

По его словам, «договорённостей было фактически две»  — признание формулы Штайнмайера и разведение сил на трёх участках в Донбассе.

«Как вы поняли, сегодня мы подходим к разведению на последнем, третьем участке. То есть, в принципе, мы создаём все необходимые условия», — сказал он. 

Пристайко добавил, что Киев, Париж и Берлин готовы к проведению встречи в нормандском формате. 

Ранее в Кремле опровергли сообщения о том, что саммит в нормандском формате пройдёт 15 ноября.

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