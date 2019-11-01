|
МИД Украины заявил о создании условий для нормандского саммита
01 ноября 2019, 15:39 • 68 • Украина
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев выполняет условия, необходимые для проведения саммита в нормандском формате, и в настоящее время дата встречи зависит от российской стороны.
РИА Новости
Об этом он сказал в ходе брифинга, который транслировала пресс-служба правительства Украины.
«Действительно сейчас зависит от российской стороны больше, потому что мы с вами выполняем те договорённости, которые были достигнуты», — заявил Пристайко.
По его словам, «договорённостей было фактически две» — признание формулы Штайнмайера и разведение сил на трёх участках в Донбассе.
«Как вы поняли, сегодня мы подходим к разведению на последнем, третьем участке. То есть, в принципе, мы создаём все необходимые условия», — сказал он.
Пристайко добавил, что Киев, Париж и Берлин готовы к проведению встречи в нормандском формате.
Ранее в Кремле опровергли сообщения о том, что саммит в нормандском формате пройдёт 15 ноября.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 октября 2019, 04:39
|
28 октября 2019, 02:54
|
26 октября 2019, 23:24
|
28 октября 2019, 15:54
|
26 октября 2019, 03:54
|
26 октября 2019, 20:09
|
29 октября 2019, 17:54