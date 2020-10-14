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В Киеве уверяют, что не позволят "злоупотреблять" Москве своим положением в ООН

Украина по итогам голосования вновь стала членом Совета ООН по правам человека. Соответствующее заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявивший о том, что теперь Незалежная готова "принять бой".

Членство Украины продлится с 2021 до 2023 года до следующего голосования. Как отметил министр, Киев намерен и дальше "отстаивать предотвращение" международных правонарушений.

РФ также намерена войти в состав совета после отсутствия сроком в четыре года. Поэтому, считает Кулеба, текущее положение далеко от идеального, так как в состав вошел "даже такой нарушитель прав", как Россия. Причиной столь вопиющего для Киева факта министр назвал отсутствие конкуренции среди стран Восточной Европы.

Однако Незалежная, написал министр на своей странице в "Твиттер", не позволит "злоупотреблять" таким положением, чтобы "покрывать" нарушения общечеловеческих прав.

Ранее Кулеба выразил возмущение призывной кампанией в Крыму, заявив о том, что "агрессор" не имеет права организации срочной службы на полуострове. Глава МИД Украины также добавил, что призыв в РФ является очередным "военным преступлением".

Сенатор Владимир Джабаров заявлял, что развязывание войной между Украиной и РФ, о чем так часто заявляют в Киеве, приведет Незалежную к весьма печальному исходу.