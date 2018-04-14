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МИД Украины заявил о договорённостях с Колумбией об ускорении введения безвиза

14 апреля 2018, 15:24  •  43 • Украина
Представители Украины и Колумбии договорились о необходимости подписать в ближайшее время двустороннее соглашение о безвизовом режиме. Об этом информирует пресс-служба МИД Украины.
 
© Wikimedia
 

В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что директор департамента консульской службы Сергей Погорельцев 13 апреля встретился с высокопоставленными представителями МИД Колумбии. 

«Стороны констатировали необходимость активизации усилий, направленных на подписание в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии», — говорится в сообщении. 

Также они достигли договорённости о «предоставлении максимального содействия завершению соответствующих формальностей». 

Ранее власти Канады заявили о несоответствии Украины безвизовым требованиям страны.

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