МИД Украины заявил о договорённостях с Колумбией об ускорении введения безвиза

Представители Украины и Колумбии договорились о необходимости подписать в ближайшее время двустороннее соглашение о безвизовом режиме. Об этом информирует пресс-служба МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что директор департамента консульской службы Сергей Погорельцев 13 апреля встретился с высокопоставленными представителями МИД Колумбии.

«Стороны констатировали необходимость активизации усилий, направленных на подписание в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии», — говорится в сообщении.

Также они достигли договорённости о «предоставлении максимального содействия завершению соответствующих формальностей».

Ранее власти Канады заявили о несоответствии Украины безвизовым требованиям страны.