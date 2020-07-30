МИД Украины замахнулся на русских "наёмников": Выдаст ли Минск?

О намерении подать в Минск запрос об экстрадиции заявил в четверг заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. По его словам, это бы усилило отношения Украины и Белоруссии. Кривонос утверждает, что уже обратился в МИД Украины с подобной инициативой, пишет украинское издание УНИАН.

Накануне белорусские СМИ сообщили о задержании 33 человек, которые якобы являются сотрудниками ЧВК "Вагнер" и приехали в Минск, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами. 32 из них - граждане России, один - гражданин Белоруссии. Правоохранительные органы республики уже возбудили уголовное дело по факту подготовки теракта.

Однако в официальной версии сомневаются даже белорусские паблики. Так, например, Telegram-канал Nexta сообщил, что задержанные, вероятнее всего, были в Минске проездом. Их конечной точкой был Судан, где "Вагнер" занимается инструкторской и охранной деятельностью.