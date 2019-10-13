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МИД Украины вызвал посла Турции из-за встречи депутатов Госдумы с Эрдоганом

13 октября 2019, 19:54  •  115 • Украина
Министерство иностранных дел Украины заявило, что вызвало посла Турции в Киеве из-за данных о встрече депутатов Госдумы от Крыма с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
 
Reuters
 

Об этом информирует «Европейская правда».

В Киеве заявили, что информация о встрече Эрдогана с политиками, избранными в Крыму, «вызывает беспокойство».

«Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи. Посла Турции на Украине пригласили в МИД», — заявили в ведомстве. 

По данным СМИ, турецкий президент провёл встречу с представителями российской парламентской делегации, в состав которой вошли два депутата Госдумы от Крыма.

Ранее в Стамбуле прошла парламентская конференция по антитеррору. В ней принял участие председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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