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МИД Украины вызвал посла Турции из-за встречи депутатов Госдумы с Эрдоганом
13 октября 2019, 19:54 • 115 • Украина
Министерство иностранных дел Украины заявило, что вызвало посла Турции в Киеве из-за данных о встрече депутатов Госдумы от Крыма с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Reuters
Об этом информирует «Европейская правда».
В Киеве заявили, что информация о встрече Эрдогана с политиками, избранными в Крыму, «вызывает беспокойство».
«Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи. Посла Турции на Украине пригласили в МИД», — заявили в ведомстве.
По данным СМИ, турецкий президент провёл встречу с представителями российской парламентской делегации, в состав которой вошли два депутата Госдумы от Крыма.
Ранее в Стамбуле прошла парламентская конференция по антитеррору. В ней принял участие председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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