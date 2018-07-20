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МИД Украины вызвал посла Италии из-за заявлений Сальвини о «евромайдане»
20 июля 2018, 21:09 • 128 • Украина
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Италии в Киеве Давиде Ла Чечилиа в связи с высказываниями итальянского министра внутренних дел Маттео Сальвини о «евромайдане». Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
© Sergii Kharchenko globallookpress.com
В МИД Украины заявили, что с возмущением восприняли высказывания Сальвини.
В Киеве осудили позицию итальянского министра, заявив, что она «не основывается на реальных фактах и противоречит признанным принципам и нормам международного права».
«С целью выражения протеста и получения разъяснений итальянской стороны в МИД приглашён посол Италии на Украине», — говорится в сообщении.
Также в МИД выразили уверенность, что «безответственные высказывания и заявления отдельных политиков неспособны поставить под сомнение твёрдую позицию международного сообщества по поддержке Украины».
«Рассчитываем, что правительство Италии в очередной раз осудит российскую агрессию против Украины, оккупацию Крыма и Донбасса», — заявили в украинском министерстве.
Ранее Сальвини назвал «евромайдан» оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией.
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