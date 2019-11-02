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МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
02 ноября 2019, 07:54 • 95 • Украина
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.
Reuters
Ранее многие украинские СМИ сообщили о том, что Макрон в ходе интервью заявил: он отдаёт предпочтение «легальным мигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуара перед нелегальными украинскими или болгарскими бандами».
«Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют по Франции, у французской стороны нет», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря МИД Украины Елену Зеленко.
Зеленко добавила, что слова Макрона по проблематике миграции и законного трудоустройства были вырваны из контекста.
Она также отметила, что стороны подтвердили наличие полного понимания и сотрудничества в реализации договорённостей о передвижении граждан обеих стран.
12 сентября МИД Украины вызвал посла Чешской Республики Радека Матулу для дачи разъяснений по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана с представителями русинов.
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