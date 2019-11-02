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МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона

02 ноября 2019, 07:54  •  95 • Украина
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.
 
Reuters
 

Ранее многие украинские СМИ сообщили о том, что Макрон в ходе интервью заявил: он отдаёт предпочтение «легальным мигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуара перед нелегальными украинскими или болгарскими бандами».

«Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют по Франции, у французской стороны нет», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря МИД Украины Елену Зеленко.

Зеленко добавила, что слова Макрона по проблематике миграции и законного трудоустройства были вырваны из контекста.

Она также отметила, что стороны подтвердили наличие полного понимания и сотрудничества в реализации договорённостей о передвижении граждан обеих стран.

12 сентября МИД Украины вызвал посла Чешской Республики Радека Матулу для дачи разъяснений по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана с представителями русинов.

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