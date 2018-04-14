МИД Украины выразил солидарность с США и их союзниками в связи с ударом по Сирии

Украина поддерживает действия США и их союзников, которые нанесли ракетный удар по ряду объектов в Сирии. Об этом говорится в заявлении на сайте украинского МИД.

«Украина выражает солидарность с США, Великобританией и Францией и поддерживает действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума, которое привело к многочисленным жертвам среди мирного населения», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД Украины заявили, что Россия, поддерживая Дамаск, в том числе в Совете Безопасности ООН, «последовательно делает невозможным решение конфликта в Сирии в соответствии с Уставом ООН».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар стран Запада по Сирии грубым и наглым нарушением норм международного права.