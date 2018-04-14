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МИД Украины выразил солидарность с США и их союзниками в связи с ударом по Сирии

14 апреля 2018, 18:39  •  65 • Украина
Украина поддерживает действия США и их союзников, которые нанесли ракетный удар по ряду объектов в Сирии. Об этом говорится в заявлении на сайте украинского МИД.
 
globallookpress.com © Ammar Safarjalani
 

«Украина выражает солидарность с США, Великобританией и Францией и поддерживает действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума, которое привело к многочисленным жертвам среди мирного населения», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД Украины заявили, что Россия, поддерживая Дамаск, в том числе в Совете Безопасности ООН, «последовательно делает невозможным решение конфликта в Сирии в соответствии с Уставом ООН».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар стран Запада по Сирии грубым и наглым нарушением норм международного права. 

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