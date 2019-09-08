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МИД Украины выразил протест в связи с выборами в Крыму
08 сентября 2019, 14:54 • 108 • Украина
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму. Соответствующее заявление распространила пресс-служба дипведомства.
РИА Новости
«Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными», — говорится в заявлении.
В МИД заявили, что итоги голосования не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны международным сообществом.
Дипломаты также призвали партнёров дать «принципиальную оценку» действиям Москвы и «увеличить давление» на неё.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что полуостров «вернётся» в состав Украины.
8 сентября в России проходит единый день голосования.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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