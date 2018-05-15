МИД Украины выразил протест в связи с открытием Крымского моста

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с открытием Крымского моста.

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с открытием моста через Керченский пролив и в очередной раз подчёркивает противоправность строительства Россией этого инфраструктурного объекта без согласия Украины», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В заявлении указано, что такие действия «противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права, грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и двусторонние договорные обязательства перед Украиной».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал Крымский мост путём в никуда.

15 мая президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть Крымского моста.

Автомобильное движение по мосту откроется 16 мая в 05:30.