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МИД Украины выразил протест в связи с открытием Крымского моста

15 мая 2018, 18:54  •  111 • Украина
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с открытием Крымского моста.
 
РИА Новости
 

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с открытием моста через Керченский пролив и в очередной раз подчёркивает противоправность строительства Россией этого инфраструктурного объекта без согласия Украины», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В заявлении указано, что такие действия «противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права, грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и двусторонние договорные обязательства перед Украиной».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал Крымский мост путём в никуда.

15 мая президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть Крымского моста. 

Автомобильное движение по мосту откроется 16 мая в 05:30.

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