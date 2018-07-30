МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Медведева в Крым

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КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило очередной протест России в связи с поездкой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Крым. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба украинского дипломатического ведомства.

Украинская сторона утверждает, что пребывание Медведева на территории Крыма является "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", а также "циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев находится на полуострове, где принимает участие в совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма. В воскресенье, 29 июля, премьер присутствовал в Севастополе на военно-морском параде в честь Дня ВМФ.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса жителей. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.