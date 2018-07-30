Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Президент дал возможность россиянам снимать с учета мигрантов
Дякyлa не нaпрягaeтся c фeйкaми для cтaда
Дмитрий Песков: Поставил на Испанию, проспорил Кеосаяну много денег
Дмитрий Песков - "Комсомольской правде": Мои усы на месте. То, что я их сбрил - ...
Главная / Украина

МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Медведева в Крым

30 июля 2018, 19:54  •  116 • Украина

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило очередной протест России в связи с поездкой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Крым. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба украинского дипломатического ведомства.

Украинская сторона утверждает, что пребывание Медведева на территории Крыма является "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", а также "циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев находится на полуострове, где принимает участие в совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма. В воскресенье, 29 июля, премьер присутствовал в Севастополе на военно-морском параде в честь Дня ВМФ.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса жителей. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

116
Источник
Похожие новости
30 июля 2018, 15:09
Украинский легкоатлет дисквалифицирован на полгода за критику формы
30 июля 2018, 11:54
Эксперт прокомментировал слова украинского политика о шоке от учебника по географии
30 июля 2018, 18:24
Снова в пользу Москвы: Россия выиграла в ВТО второй за месяц торговый спор с Украиной

30 июля 2018, 15:09
Лавров назвал неприемлемым предложенный Украине выбор между Россией и Европой
30 июля 2018, 11:54
Певица Анна Семенович попала в базу данных «Миротворца»
30 июля 2018, 15:09
Историк прокомментировал заявление депутата Рады об учебнике географии
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
24 июля 2018, 03:24
Секреты российского гиперзвукового оружия были переданы США? (Руслан Осташко)
24 июля 2018, 01:39
"Его сделали на века": Украинский политик проехал по Крымскому мосту и восхитился им
26 июля 2018, 20:24
Израиль начинает крупную операцию против Асада
30 июля 2018, 08:55
Новый фронт для «неньки». Порошенко гонят в банзай-атаку
24 июля 2018, 06:40
Бумаги скинули, пора наступать!
27 июля 2018, 06:10
Золотой запас. Россия побьёт рекорд СССР?
29 июля 2018, 01:54
"Ничего нового. Абсолютно": В Русской церкви отреагировали на послание Константинопольского Патриарха президенту Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.