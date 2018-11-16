МИД Украины выразил протест послу Венгрии

Министерство иностранных дел Украины выразило протест новому послу Венгрии Иштвану Ийдярто после заявлений премьер-министра страны Виктора Орбана о невозможности сотрудничества двух государств.

Как отмечается в сообщении, Киев заявил дипломату «о необходимости прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, особенно в контексте реализации договорённостей, достигнутых главами двух внешнеполитических ведомств в октябре по решению проблемных вопросов между Украиной и Венгрией».

Ранее Орбан заявил, что венгерская сторона не надеется на улучшение отношений с Украиной при текущей власти в Киеве.

В октябре страны обменялись высылкой консулов. Причиной стало недовольство Киева тем, что консульство Венгрии в Берегове Закарпатской области выдаёт украинским гражданам венгерские паспорта.