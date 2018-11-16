Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Накануне Нового года Куба облегчит визовый режим для граждан России
Станкевич ОШАРАШИЛ всех: "СССР просчитался и поэтому проиграл!" Вечер ...
«Легитимизация военного присутствия»: Минобороны РФ обвинило США в гуманитарной ...
Около 70% зданий в Смеле подключены к отоплению
Главная / Украина

МИД Украины выразил протест послу Венгрии

16 ноября 2018, 22:09  •  46 • Украина
Министерство иностранных дел Украины выразило протест новому послу Венгрии Иштвану Ийдярто после заявлений премьер-министра страны Виктора Орбана о невозможности сотрудничества двух государств.
 
РИА Новости
 

Как отмечается в сообщении, Киев заявил дипломату «о необходимости прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, особенно в контексте реализации договорённостей, достигнутых главами двух внешнеполитических ведомств в октябре по решению проблемных вопросов между Украиной и Венгрией».

Ранее Орбан заявил, что венгерская сторона не надеется на улучшение отношений с Украиной при текущей власти в Киеве.

В октябре страны обменялись высылкой консулов. Причиной стало недовольство Киева тем, что консульство Венгрии в Берегове Закарпатской области выдаёт украинским гражданам венгерские паспорта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

46
Источник
Похожие новости
16 ноября 2018, 18:54
Эксперт прокомментировал заявление Киева об отсутствии средств на морскую базу
16 ноября 2018, 22:09
Эксперт прокомментировал резолюцию ГА ООН по Крыму
16 ноября 2018, 15:39
В Кремле допускают принятие мер для защиты моряков в Азовском море

16 ноября 2018, 12:24
«Традиционная политическая слепота»: в России отреагировали на принятие резолюции ООН по Крыму
16 ноября 2018, 15:39
В ЕС отреагировали на сообщения о детском лагере радикалов на Украине
16 ноября 2018, 18:54
В Госдуме оценили заявление Украины об отсутствии средств на базу в Азовском море
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
16 ноября 2018, 02:54
На Украине оправдались перед Западом за детские лагеря радикалов
16 ноября 2018, 10:54
Версия украинских журналистов: Петр Порошенко готовится к побегу из Украины
16 ноября 2018, 09:09
«Украина совершает пиратские действия»: в Москве отреагировали на задержание Киевом с...
16 ноября 2018, 14:28
22 города без тепла - это не очень страшно
16 ноября 2018, 06:09
«Это явный беспредел»: Клинцевич отреагировал на задержание Украиной 15 морских судов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
11 ноября 2018, 13:54
Путин и Трамп на рабочем ланче в Париже: прямая видеотрансляция
10 ноября 2018, 02:09
Донбасс: «Скажите уже - мы возвращаемся на Украину или интегрируемся с Россией?»
11 ноября 2018, 01:54
«Рукзит»: Россия может уйти по-английски
13 ноября 2018, 09:39
«Приказали чистить снег с осуждёнными, потом избили»: капитан ФСИН заявила об издевательствах начальства
16 ноября 2018, 10:54
Версия украинских журналистов: Петр Порошенко готовится к побегу из Украины
12 ноября 2018, 01:24
Порошенко похвастал кратким разговором с Трампом
13 ноября 2018, 19:39
«Растерялась и замешкалась»: Казус с президентом Сингапура на встрече с Путиным попал на видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.