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МИД Украины выразил протест послу Венгрии
16 ноября 2018, 22:09 • 46 • Украина
Министерство иностранных дел Украины выразило протест новому послу Венгрии Иштвану Ийдярто после заявлений премьер-министра страны Виктора Орбана о невозможности сотрудничества двух государств.
РИА Новости
Как отмечается в сообщении, Киев заявил дипломату «о необходимости прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, особенно в контексте реализации договорённостей, достигнутых главами двух внешнеполитических ведомств в октябре по решению проблемных вопросов между Украиной и Венгрией».
Ранее Орбан заявил, что венгерская сторона не надеется на улучшение отношений с Украиной при текущей власти в Киеве.
В октябре страны обменялись высылкой консулов. Причиной стало недовольство Киева тем, что консульство Венгрии в Берегове Закарпатской области выдаёт украинским гражданам венгерские паспорта.
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