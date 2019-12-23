МИД Украины выразил протест из-за запуска ж/д части Крымского моста

МИД Украины выразил протест России из-за запуска железнодорожной части Крымского моста и визита российского президента Владимира Путина на полуостров.

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина во временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого Крымского моста», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Там также сообщили, что передали ноту протеста российской стороне.

Ранее в украинском «представительстве президента в Крыму» осудили запуск поездов по Крымскому мосту.

23 декабря при участии Путина состоялась церемония открытия железнодорожной части Крымского моста.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.