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МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
11 августа 2019, 10:54 • 147 • Украина
Украинское Министерство иностранных дел выразило протест из-за поездки российского лидера Владимира Путина в Крым. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
РИА Новости
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным...» — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму и поздравил мотоклуб с 10-летием проведения этого мероприятия на полуострове.
Также в конце июля внешнеполитическое ведомство Украины выразило протест из-за поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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