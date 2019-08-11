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МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

11 августа 2019, 10:54  •  147 • Украина
Украинское Министерство иностранных дел выразило протест из-за поездки российского лидера Владимира Путина в Крым. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
 
РИА Новости
 

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным...» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму и поздравил мотоклуб с 10-летием проведения этого мероприятия на полуострове.

Также в конце июля внешнеполитическое ведомство Украины выразило протест из-за поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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