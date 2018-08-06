МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Херсонес

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым, которая состоялась 4 августа.

Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«МИД Украины выражает протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 августа 2018 года президента России В. Путина», — говорится в сообщении.

В Киеве также заявили, что считают этот визит и любые другие поездки российских чиновников в Крым и Севастополь «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее стало известно, что Путин прибыл на открытие оперного фестиваля в Херсонесе.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.