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МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Херсонес

06 августа 2018, 12:54  •  145 • Украина
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым, которая состоялась 4 августа.
 
© РИА Новости
 

Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства. 

«МИД Украины выражает протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 августа 2018 года президента России В. Путина», — говорится в сообщении.

В Киеве также заявили, что считают этот визит и любые другие поездки российских чиновников в Крым и Севастополь «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее стало известно, что Путин прибыл на открытие оперного фестиваля в Херсонесе. 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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