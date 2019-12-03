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МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста

03 декабря 2019, 10:54  •  26 • Украина
Министерство иностранных дел Украины вызвало к себе посла Венгрии в стране Иштвана Ийдярто и вручило ему ноту протеста.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что данный шаг связан с заявлением дипломата об автономии венгерского нацменьшинства на Украине и словами о блокировке Венгрией деятельности комиссии Украина — НАТО.

«2 декабря в МИД Украины был приглашён посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто... было сказано о неприемлемости его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства на Украине и блокировке венгерской стороной деятельности комиссии Украина — НАТО. Вручена нота протеста», — указывается в заявлении.

Ранее Ийдярто заявил, что Венгрия и дальше будет блокировать проведение комиссии Украина — НАТО из-за украинского закона об образовании.

В октябре министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине. Причиной стало нарушение прав венгерского национального меньшинства со стороны украинских властей.

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