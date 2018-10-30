МИД Украины восстал против Верховной Рады: Денонсации договора по Азову не будет

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева «возникнут новые проблемы», если разорвет договор с Россией о совместном использовании Азовского моря.

Ранее Верховная Рада Украины выступила с инициативой разорвать с Россией договор о совместном использовании Азовского моря. Однако в МИД Незалежной категорически выступили против этого предложения. Замминистра иностранных дел страны Елена Зеркаль подчеркнула, что «денонсации договора не будет», поскольку если это все же случится, Киев ничего не добьется, кроме новых проблем.

«Денонсация договора по Азовскому морю ничего не принесет, а только создаст новые проблемы», - в эфире телеканала ICTV заявила Зеркаль.

Замминистра уверена, что о разрыве договора по Азову и речи идти не может.

10 июля в украинском парламенте зарегистрировали проект постановления «Об обращении Верховной Рады Украины к президенту, министру обороны относительно договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива». Авторы инициативы потребовали денонсации указанного документа.

Киевские власти считают, что Россия якобы «нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах». Однако МИД Украины тогда воспротивился разрыву договора. Верховной Раде уже не раз припомнили, что не только Азовское море, но и Керченский пролив «исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины».