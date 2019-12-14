МИД Украины вновь рассматривает возможность размещения контингента ООН в Донбассе

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, если руководство Украины признает, что урегулирование конфликта на базе минских соглашений не приносит результатов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

"Когда мы поймем, что в рамках "Минска" больше ничего говорить нельзя, а Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение не мое, а президента, но я, наверное, порекомендую миротворческую миссию", - сказал он в эфире телеканала "Украина". Министр добавил, что у команды президента "есть ряд планов относительно этого".

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Чуть позже он отметил, что миссия могла бы находиться и в других районах Донбасса, где работает ОБСЕ. В Киеве с данным форматом не согласились, заявив о необходимости размещения миссии на всей территории региона, включая участок границы с РФ, причем не с функциями охраны наблюдателей ОБСЕ, а с целью разоружения сил республик и создания временной администрации.

После саммита в "нормандском формате" в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании внести изменения в минские соглашения. Эту процедуру он охарактеризовал как очень сложную, но необходимую. Вместе с тем все партнеры Киева по урегулированию внутриукраинского конфликта рассматривают этот документ как безальтернативную основу мирного процесса, "Минск" также поддержан соответствующей резолюцией ООН. Кроме того, украинский лидер ранее также высказывался, что будет "доволен, если миротворцы будут на границе Украины и России".