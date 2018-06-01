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МИД Украины сообщил об отзыве двух дипломатов из состава уставных органов СНГ

01 июня 2018, 10:39  •  34 • Украина
Министерство иностранных дел Украины отзывает двух дипломатов из состава уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ).
 
РИА Новости
 

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ответ МИД Украины изданию.

В заявлении ведомства уточняется, что, хотя Украина не подписала устав СНГ, представители государства до 2014 года принимали полноформатное участие в работе трёх уставных органов Содружества — Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел.

Ранее администрация президента Украины Петра Порошенко обнародовала указ, которым он ввёл в действие решение СНБО от 2 мая о прекращении действия для страны отдельных международных договоров, заключённых в рамках СНГ.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с ФАН оценил поручение президента Петра Порошенко начать процедуру выхода Украины из СНГ.

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