МИД Украины сообщил об отзыве двух дипломатов из состава уставных органов СНГ

Министерство иностранных дел Украины отзывает двух дипломатов из состава уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ответ МИД Украины изданию.

В заявлении ведомства уточняется, что, хотя Украина не подписала устав СНГ, представители государства до 2014 года принимали полноформатное участие в работе трёх уставных органов Содружества — Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел.

Ранее администрация президента Украины Петра Порошенко обнародовала указ, которым он ввёл в действие решение СНБО от 2 мая о прекращении действия для страны отдельных международных договоров, заключённых в рамках СНГ.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с ФАН оценил поручение президента Петра Порошенко начать процедуру выхода Украины из СНГ.