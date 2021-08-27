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МИД Украины снова публично оконфузился с самолётом в Кабуле. На этот раз с русским

27 августа 2021, 08:25  •  290 • Политика
После конфуза с "угоном" украинского самолёта в МИД Украины снова оскандалились с воздушным судном. Только на этот раз с русским. Министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба соврал во время брифинга о самолётах России, которые эвакуировали беженцев из Кабула.
Не успел МИД Украины выбраться из одного самолётного скандала, как тут же угодил в новый. На этот раз по вине главы Министерства иностранных дел Незалежной Дмитрия Кулебы.
Глава внешнеполитического ведомства Украины публично во время брифинга, не моргнув глазом, соврал о самолётах России, которые эвакуировали ранее беженцев из Афганистана. По утверждению украинского министра, якобы "эти самолёты летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов*".
Напомним украинскому министру, что наши четыре военных транспортника, которые были направлены в Афганистан для эвакуации 500 граждан России, а также государств - членов ОДКБ и Украины, прибыли в столицу Афганистана. Именно из Кабула самолёты после вылетели, а в четверг прилетели на аэродром Чкаловский. Так что конфуз Кулебы с самолётами России могут подтвердить сотни человек.
Возможно, это был такой неудачный тактический ход со стороны МИД Украины, чтобы сместить внимание СМИ с недавней скандальной истории с "угоном" украинского самолёта из Кабула.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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