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МИД Украины сделал заявление: «Россия дерзко нарушила Будапештский меморандум»
05 декабря 2020, 19:15 • 112 • Украина
Сегодня, в день 26-й годовщины подписания Будапештского меморандума, МИД Украины разразился громким заявлением. Внешнеполитическое ведомство страны призвало мир усилить давление на «государство-агрессора», с целью принуждения его к возврату в правовой режим.
«Украина призывает мировое сообщество усилить давление на РФ с тем, чтобы заставить государство-агрессор вернуться в международно-правовой режим, в частности к выполнению положений Будапештского меморандума. Россия в полной мере должна соблюдать обязательства по этому документу», - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте МИД.
Киев, подчеркивается в документе, ценит действия США, Великобритании и Франции, которые неизменно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ и подкрепляют эту поддержку практическими шагами по помощи Украине в усилении ее оборонных возможностей и применении санкционных инструментов против «государства-агрессора».
Украина в очередной раз обвинила Россию в нарушении меморандума, и нарушении территориальной целостности страны.
«Вместе с тем, соответствующие обязательства в отношении Украины не были выполнены. Одна из государств-гарантов - Российская Федерация - дерзко нарушила свои обязательства по Меморандуму и базовые принципы международного права, оккупировав часть суверенной территории Украины и развязав вооруженный конфликт на Донбассе», - отмечается в заявлении.
В настоящее время, согласно тексту заявления, Россия активно милитаризует территорию «временно оккупированного» Крыма, превратив его в мощную военную базу.
«Учитывая стратегическое расположение Крыма, потенциальное размещение Россией ядерного оружия на его территории ставит под угрозу режим Договора о нераспространении ядерного оружия, подрывает глобальную систему безопасности в целом и, соответственно, требует адекватной реакции международного сообщества», - говорится в тексте документа.
Напомним, меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был подписан 5 декабря 1994 года лидерами России, Украины, Великобритании и США.
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