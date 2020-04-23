МИД Украины решил запустить кампанию по исправлению «Википедии»

Киев, 23 апреля. Министерство иностранных дел Украины планирует запустить кампанию, направленную на «противодействие» дезинформации о стране на разных языках в «Википедии». Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Как пояснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, статьи с данного сайта являются источником информации для миллионов людей по всему миру. Поэтому, по мнению политика, важно, чтобы информация о стране там «была максимально объективной и достоверной».

«Защита правды и противодействие дезинформации является стратегическим приоритетом внешней политики Украины. Вместе с партнерами мы начинаем борьбу с дезинформацией в важном сегменте – крупнейшей в мире энциклопедии» — пояснил Кулеба.

«Исправлять» данные на информационном ресурсе власти Украины планируют при помощи совместных проектов с ОО «Викимедиа Украина». Первым этапом станет запуск онлайн-марафона «Месяц украинской дипломатии». В течение месяца авторы будут корректировать информацию об интеграции страны в Евросоюз. Чиновники предполагают, что марафон начнется в мае.

Отмечается, что к акции также присоединятся представители МИД Украины. Дипломаты, находящиеся за рубежом, опубликуют документы об отношениях с другими странами.

Напомним, ранее директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что украинская власть не в состоянии принимать самостоятельные решения, все, что она делает — это выполняет распоряжения американских спецслужб, силой которых правящая клика удерживается на своем месте.