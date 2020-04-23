Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работат...
Главы областных администраций Украины готовят обращения к российскому руководств...
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
"Крымский манёвр": Эксперт объяснил необычный маршрут укладчика "...
Главная / Украина

МИД Украины решил запустить кампанию по исправлению «Википедии»

23 апреля 2020, 12:10  •  149 • Украина
Киев, 23 апреля. Министерство иностранных дел Украины планирует запустить кампанию, направленную на «противодействие» дезинформации о стране на разных языках в «Википедии». Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Как пояснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, статьи с данного сайта являются источником информации для миллионов людей по всему миру. Поэтому, по мнению политика, важно, чтобы информация о стране там «была максимально объективной и достоверной».
«Защита правды и противодействие дезинформации является стратегическим приоритетом внешней политики Украины. Вместе с партнерами мы начинаем борьбу с дезинформацией в важном сегменте – крупнейшей в мире энциклопедии» — пояснил Кулеба.
«Исправлять» данные на информационном ресурсе власти Украины планируют при помощи совместных проектов с ОО «Викимедиа Украина». Первым этапом станет запуск онлайн-марафона «Месяц украинской дипломатии». В течение месяца авторы будут корректировать информацию об интеграции страны в Евросоюз. Чиновники предполагают, что марафон начнется в мае.
Отмечается, что к акции также присоединятся представители МИД Украины. Дипломаты, находящиеся за рубежом, опубликуют документы об отношениях с другими странами.
Напомним, ранее директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что украинская власть не в состоянии принимать самостоятельные решения, все, что она делает — это выполняет распоряжения американских спецслужб, силой которых правящая клика удерживается на своем месте.
 
Автор: Сергей Андреев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



149
Источник
Похожие новости
22 апреля 2020, 14:10
Миллионы нищих разнесут страну на куски
23 апреля 2020, 00:10
Сытый Киев на фоне бедствующей Украины: почему Зеленский ничего не предпринимает
23 апреля 2020, 00:10
По пятам Порошенко: почему второе пришествие Саакашвили может обернуться крахом для Украины
22 апреля 2020, 13:10
Хакеры раскрыли Управление гражданско-военного сотрудничества ВСУ
23 апреля 2020, 03:10
Марков назвал действующую украинскую власть «оскорблением европейской цивилизации»
22 апреля 2020, 14:10
Прогноз экспертов - у Зеленского есть только два пути президентства
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 апреля 2020, 04:10
"Крымский манёвр": Эксперт объяснил необычный маршрут укладчика "Северного потока - 2"
17 апреля 2020, 07:10
Славянск и Краматорск: начало странной войны
19 апреля 2020, 12:10
Россия сыграла минорную "ноту" Норвегии из-за Шпицбергена
21 апреля 2020, 05:10
И это только начало: чего еще нам ждать от 2020 года?
19 апреля 2020, 18:10
"Мы зайдём и сразу вернём": Зеленский представил новый план "возвращения" Донбасса
20 апреля 2020, 07:10
«Украина – это торпеда для Польши» – киевский эксперт
16 апреля 2020, 22:35
США в панике: у России появилась ракета, сбивающая спутники в космосе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.