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МИД Украины решил запустить кампанию по исправлению «Википедии»
23 апреля 2020, 12:10 • 149 • Украина
Киев, 23 апреля. Министерство иностранных дел Украины планирует запустить кампанию, направленную на «противодействие» дезинформации о стране на разных языках в «Википедии». Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Как пояснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, статьи с данного сайта являются источником информации для миллионов людей по всему миру. Поэтому, по мнению политика, важно, чтобы информация о стране там «была максимально объективной и достоверной».
«Исправлять» данные на информационном ресурсе власти Украины планируют при помощи совместных проектов с ОО «Викимедиа Украина». Первым этапом станет запуск онлайн-марафона «Месяц украинской дипломатии». В течение месяца авторы будут корректировать информацию об интеграции страны в Евросоюз. Чиновники предполагают, что марафон начнется в мае.
Отмечается, что к акции также присоединятся представители МИД Украины. Дипломаты, находящиеся за рубежом, опубликуют документы об отношениях с другими странами.
Напомним, ранее директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что украинская власть не в состоянии принимать самостоятельные решения, все, что она делает — это выполняет распоряжения американских спецслужб, силой которых правящая клика удерживается на своем месте.
Автор: Сергей Андреев
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