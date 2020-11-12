МИД Украины разозлился из-за признания немцами российского Крыма

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В Киеве разгневались на автогигант из ФРГ за "неверное" местоположение полуострова

BMW, похоже, взбесил МИД Украины, разместив в своих машинах навигационную карту, на которой Крым показан как часть РФ. Это нужно исправить, потребовала замминистра иностранных дел Незалежной Эмине Джапарова.

И добавила, что компании из Европы не имеют права показывать полуостров как часть российской территории РФ. Это противоречит резолюции Генассамблеи ООН, отметила чиновница.

Все предприятия ЕС обязаны не признавать попытку "аннексии" Крыма. Двойные стандарты в этом вопросе исключены, подчеркнула замглавы украинского МИД в "Твиттер".

Некоторые подписчики Джапаровой в ответ лишь насмехались: "BMW не сможет внести то, чего уже нет. Крым российский", "А не лопнешь, нью-украинка?".

О том, что BMW признал Крым частью России заговорили накануне. Немецкий концерн добавил в навигационные системы автомобилей для РФ возможность загрузить карту с изображением полуострова, отмеченным как территория России.