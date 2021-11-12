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МИД Украины "разоблачил" планы России: "Не хотим никого пугать, но"

12 ноября 2021, 08:05  •  185 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба "разоблачил" планы России насчёт его страны. В интервью, которое он дал телесети ABC News, дипломат загадочно предупредил: "Не хотим никого пугать, но..."
По словам Кулебы, Россия "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию, о чём, на его взгляд, говорит тот факт, что на границе с Украиной в России сосредоточены войска и техника.
"Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность", - заявил он.
При этом министр добавил, что в случае принятия соответствующего решения в Кремле вторжение произойдёт очень быстро.
"И наша цель - сделать всё, всё возможное, чтобы помешать России принять это решение", - призвал он.
Говоря об итогах встреч в США, Кулеба отметил, что видит готовность Вашингтона не только обещать, но и действовать в вопросе "сдерживания России". При этом он добавил, что разногласия между Украиной и США всё же остаются - речь идёт о газопроводе "Северный поток - 2".
Стоит отметить, что уже восьмой год украинская сторона "разоблачает" планы России и одновременно обвиняет её во вторжении на территорию Украины. Однако по сей день ни одного доказательства ни "разоблачениям", ни обвинениям представлено не было.

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