|
МИД Украины "рассекретил" план России: "Находится на столе"
30 ноября 2021, 09:35 • 103 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба "рассекретил" во время беседы с западными журналистами план России. Министр уверяет, что этот план "находится на столе" в Кремле.
По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, план "вторжения" России на Украину якобы уже готов, но решение ещё не принято. В беседе с западными журналистами он заявил о том, что "такой вариант находится у них на столе".
Также Кулеба добавил, что украинские власти совместно с "западными партнёрами" работают над тем, чтобы отговорить Москву от "вторжения". При этом, по его словам, "нападения" удастся избежать мощной политикой сдерживания, а не уступками.
Напомним, что Кулеба также похвастался Западу украинской армией, которая "стала несравненно сильнее", и потребовал защитить его страну от России.
Подпишитесь на нас
103
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 ноября 2021, 05:45
|
25 ноября 2021, 00:05
|
24 ноября 2021, 05:25
|
27 ноября 2021, 19:10
|
27 ноября 2021, 01:40
|
28 ноября 2021, 09:10
|
29 ноября 2021, 09:05