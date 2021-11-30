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МИД Украины "рассекретил" план России: "Находится на столе"

30 ноября 2021, 09:35  •  103 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба "рассекретил" во время беседы с западными журналистами план России. Министр уверяет, что этот план "находится на столе" в Кремле.
По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, план "вторжения" России на Украину якобы уже готов, но решение ещё не принято. В беседе с западными журналистами он заявил о том, что "такой вариант находится у них на столе".
Также Кулеба добавил, что украинские власти совместно с "западными партнёрами" работают над тем, чтобы отговорить Москву от "вторжения". При этом, по его словам, "нападения" удастся избежать мощной политикой сдерживания, а не уступками.
Напомним, что Кулеба также похвастался Западу украинской армией, которая "стала несравненно сильнее", и потребовал защитить его страну от России.

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