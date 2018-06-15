Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
По следам первого свидания Дональда Трампа и Ким Чен Ына
«Никаких арестов имущества»: есть ли решение у хозяйственного спора между «Нафто...
Тайная группа по сдаче Донбасса
Юлия Тимошенко предложила ввести на Украине парламентскую республику с должность...
Главная / Украина

МИД Украины прокомментировал сообщения СМИ о словах Трампа про Крым

15 июня 2018, 15:54  •  93 • Украина
Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца прокомментировала сообщения СМИ, согласно которым президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами G7 назвал Крым российским.
 
© Reuters
 

Об этом сообщает «112 Украина».

«Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них», — сказала Беца. 

Ранее сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с ФАН также прокомментировал сообщения о словах Трампа про полуостров.

Как сообщалось, портал BuzzFeed со ссылкой на свои источники написал, что Трамп заявил 8 июня лидерам стран G7, что Крым является российским, так как там все говорят на русском языке. 

В Белом доме не стали опровергать или подтверждать данные об этом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стал бы никак комментировать данные сообщения, так как неизвестно, насколько они достоверны.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

93
Источник
Похожие новости
14 июня 2018, 17:09
Порошенко отметил важность принятой Европарламентом резолюции о заключённых
15 июня 2018, 12:39
Москалькова заявила о нарушении российского законодательства украинским омбудсменом
14 июня 2018, 20:24
Политолог оценил планы Украины открыть визовые центры в городах России

15 июня 2018, 15:54
МИД Украины прокомментировал сообщения СМИ о словах Трампа про Крым
15 июня 2018, 09:24
«Никаких арестов имущества»: есть ли решение у хозяйственного спора между «Нафтогазом» и «Газпромом»
14 июня 2018, 21:54
В МО РФ опровергли данные о приведении Черноморского флота в высшую степень боеготовности
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 июня 2018, 20:24
Политолог оценил планы Украины открыть визовые центры в городах России
13 июня 2018, 20:09
Отец Порошенко оказался ряженным казачком
09 июня 2018, 18:56
ФЛАУ. Незаметно убежать с миллионом
12 июня 2018, 22:54
«Настоящий герой Украины»: как история жизни Сидора Ковпака помогает развеять мифы националистов
13 июня 2018, 05:39
Знакомьтесь: могильщик европоцентризма и американского диктата
12 июня 2018, 06:55
Последний шанс Донбасса
14 июня 2018, 10:54
Они не верят ни в русское гостеприимство, ни в русскую победу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.