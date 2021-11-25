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МИД Украины призвал провести встречу глав стран "нормандского формата" по Донбассу
25 ноября 2021, 21:05 • 174 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия, Германия, Украина и Франция должны провести встречу по Донбассу на уровне глав государств.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия, Украина, Франция и Германия должны сесть за стол переговоров по ситуации в Донбассе.
Как отметил украинский министр, переговоры должны пройти "желательно, на уровне лидеров стран". Об этом глава МИД Украины заявил в четверг, 25 ноября.
Напомним, представители четырёх стран создали так называемый нормандский формат для обсуждения конфликта в Донбассе. По итогам встреч лидеров стран были подписаны Минские соглашения.
Однако Украина так и не выполнила обязательства, взятые на себя по Минским соглашениям. Последняя встреча лидеров стран "нормандского формата" прошла в Париже в 2019 году.
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