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МИД Украины пожаловался на гумпомощь России в Донбассе
19 октября 2019, 02:54 • 28 • Политика
МИД Украины направил ноту протеста России, пожаловавшись на доставку гумпомощи в ДНР и ЛНР.
МИД Украины направил очередную ноту протеста России. Об этом сообщило издание "Взгляд".
Ранее стало известно о том, что в Донецк и Луганск прибыл конвой МЧС России, который доставил местным жителям гуманитарную помощь. В частности, речь идёт о продуктовых наборах для детей.
Это не понравилась Киеву. Как заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зленко, украинские дипломаты направили ноту протеста в Москву, потребовав придерживаться "взятых на себя" обязательств.
Она также обвинила российскую сторону в нарушении минских соглашений. При этом в документе говорится о необходимости налаживания доставки гумпомощи в регион конфликта.
"Осуждаем нарушения Кремлём минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств", - указано в заявлении МИД.
Напомним, на прошлой неделе Киев умудрился сорвать сразу несколько попыток разведения сил в зоне военного конфликта в Донбассе. На ситуацию негативно влияют действия украинских националистов, окопавшихся в Золотом, а также попытки Украины обвинить Донецк и Луганск в обстрелах и неспособность команды Владимира Зеленского выработать внятную позицию по вопросу.
Более того, в ДНР заявили, что украинские силовики перебросили солдат и бронетехнику в район разведения сил у населённого пункта Петровский. Непосредственно Зеленский настаивает на том, что для запуска процесса представители ОБСЕ должны зафиксировать семь дней тишины подряд.
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