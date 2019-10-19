МИД Украины пожаловался на гумпомощь России в Донбассе

МИД Украины направил очередную ноту протеста России. Об этом сообщило издание "Взгляд".

Ранее стало известно о том, что в Донецк и Луганск прибыл конвой МЧС России, который доставил местным жителям гуманитарную помощь. В частности, речь идёт о продуктовых наборах для детей.

Это не понравилась Киеву. Как заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зленко, украинские дипломаты направили ноту протеста в Москву, потребовав придерживаться "взятых на себя" обязательств.

Она также обвинила российскую сторону в нарушении минских соглашений. При этом в документе говорится о необходимости налаживания доставки гумпомощи в регион конфликта.

"Осуждаем нарушения Кремлём минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств", - указано в заявлении МИД.

Напомним, на прошлой неделе Киев умудрился сорвать сразу несколько попыток разведения сил в зоне военного конфликта в Донбассе. На ситуацию негативно влияют действия украинских националистов, окопавшихся в Золотом, а также попытки Украины обвинить Донецк и Луганск в обстрелах и неспособность команды Владимира Зеленского выработать внятную позицию по вопросу.

Более того, в ДНР заявили, что украинские силовики перебросили солдат и бронетехнику в район разведения сил у населённого пункта Петровский. Непосредственно Зеленский настаивает на том, что для запуска процесса представители ОБСЕ должны зафиксировать семь дней тишины подряд.