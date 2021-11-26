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МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"

26 ноября 2021, 08:45  •  240 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал переговоров с Россией, отметив, что Киеву "всё равно, какой формат", главное - попасть за один стол переговоров с Россией.
В эфире украинского телеканала "1+1" он заявил о том, что сейчас "основной фокус делается на оживлении "нормандского формата".
"Нам, в принципе, всё равно, какой будет формат - лишь бы он был действенный", - сказал он.
По словам Кулебы, в Киеве хотят такой формат, который бы позволил оказаться Украине за одним столом переговоров с Россией. При этом, по его словам, каких-то конкретных наработанных альтернатив "нормандскому формату" у партнёров Украины (Франции и Германии) нет сейчас.

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