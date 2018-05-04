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МИД Украины потребовал освободить задержанное у берегов Крыма судно и его экипаж
04 мая 2018, 21:09 • 106 • Украина
КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило протест и потребовало освободить задержанное российскими пограничниками украинское рыболовецкое судно у побережья Крыма, а также членов его экипажа. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
"Украина выражает категорический протест против незаконного задержания Российской Федерацией украинского рыболовного судна "ЯМК-0041" и его экипажа вблизи Крымского побережья, - говорится в сообщении. - Украина требует безотлагательно освободить рыболовецкое судно и его экипаж".
В пресс-службе украинского МИД обвинили Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву, а также обычного международного права.
Ранее 4 мая в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Крыму сообщили о задержании российскими пограничниками в Черном море у западного побережья Крыма судна "ЯМК-0041" с припиской в Очакове Николаевской области Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле. На борту находились пять членов экипажа - граждан Украины. Судно вместе с экипажем сопровождено в Республику Крым. Сети для ловли рыбы изъяты.
В свою очередь пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что у украинского судна не было разрешения находиться вблизи Крыма. По его словам, связи с экипажем пока нет.
МИД Украины уже направил ноту внешнеполитическому ведомству РФ для выяснения обстоятельств задержания судна у побережья Крыма.
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