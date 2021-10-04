МИД Украины подтвердил: ЕС хочет создать военно-учебную миссию в Незалежной

Украина и ЕС обсуждают создание военной консультативной и учебной миссии в Незалежной. Украинский МИД подтвердил.

Украина и Евросоюз обсуждают начало военно-учебной миссии на территории страны. Это уже подтвердили в украинском МИД. Ранее информация появилась в газете Welt am Sonntag.

В руки издания попал внутренний документ внешнеполитической службы ЕС. В нём говорилось о создании некой миссии, которую планируют назвать "военной консультативной и учебной миссией ЕС на Украине".

Украина и ЕС обсуждают различные варианты дальнейшего взаимодействия, одной из опций может быть начало военно-учебной миссии,

- подтвердили в украинском МИД.