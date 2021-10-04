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МИД Украины подтвердил: ЕС хочет создать военно-учебную миссию в Незалежной
04 октября 2021, 17:05 • 197 • Политика
Украина и ЕС обсуждают создание военной консультативной и учебной миссии в Незалежной. Украинский МИД подтвердил.
Украина и Евросоюз обсуждают начало военно-учебной миссии на территории страны. Это уже подтвердили в украинском МИД. Ранее информация появилась в газете Welt am Sonntag.
В руки издания попал внутренний документ внешнеполитической службы ЕС. В нём говорилось о создании некой миссии, которую планируют назвать "военной консультативной и учебной миссией ЕС на Украине".
- подтвердили в украинском МИД.
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