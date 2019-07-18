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МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу
18 июля 2019, 11:39 • 24 • Украина
Министерство иностранных дел Украины подготовило для Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) перечень мер в связи с решением России относительно гражданства для жителей Донбасса.
РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.
Ранее МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса.
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.
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