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МИД Украины переписывает статьи в Википедии, чтобы хоть где-то страна была победителем

23 апреля 2020, 15:10  •  119 • Украина
Чтобы хоть как-то занять себя во время самоизоляции, украинцы устроили настоящий цирк: представители МИД Украины активно вносят правки в Википедию по Крыму, Донбассу и НАТО, сделав таким образом электронную энциклопедию территорией информационной войны против РФ.


Такая затея выглядит по-настоящему смешной, хотя превращение дипломатов в энциклопедистов, может, и весьма неплохая перспектива по украинским меркам. Начиналось все, конечно, не так масштабно, когда украинские активисты лезли на русскоязычные сайты, чтобы расписать там собственное видение мира. Кроме этого многих «национально-ориентированных» персонажей специально героизировали, умолчав об их преступлениях, выдумывалось множество успехов или присваивались чужие заслуги.

В итоге, поначалу безобидные выходки активистов превратились в борьбу за каждый абзац в различных политизированных статьях, начиная с крушения Boeing 777 и заканчивая принадлежностью Крыма. И вроде бы можно было игнорировать пропаганду украинских «энциклопедистов», пытающихся выстроить свой «дивный новый мир» в собственном государстве, но ведь они переносят эту нелепицу и на русскоязычные сайты под предлогом «развенчивания мифов» и «возвращения украденного наследия».


Теперь же к подобному хамству присоединился и МИД Украины, причем во главе с самим Дмитрием Кулебой. По словам представителей ведомства, они собираются «заполнить все пробелы», отдав приоритет «российской агрессии». Тут уже стоит только ждать очередную порцию пурги от украинских властей с их собственным видением мира.

К слову, вся украинская Википедия уже давно поставлена под сомнение. Видимо, скоро одним из лозунгов на Украине будет «уберечь страну не удалось, но хоть Википедию перепишем». Зато нашли, чем занять себя на время самоизоляции. Вот только одна проблема: все, к чему прикасаются украинские дипломаты, просто разваливается на глазах. Так что теперь украинской Википедии не позавидуешь.

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