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МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
10 января 2020, 02:24 • 18 • Украина
Украинское Министерство иностранных дел выразило протест в связи с визитом российского лидера Владимира Путина в Крым.
Reuters
Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Екатерина Зеленко.
«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко в своём микроблоге в Twitter.
Ранее Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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