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МИД Украины передал предупреждение послу Венгрии из-за его высказываний
29 марта 2018, 12:24 • 219 • Украина
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что пообщалась с послом Венгрии Эрно Кешкенем, отметив, что ему было передано предупреждение из-за его высказываний по поводу раздачи венгерских паспортов.
Елена Зеркаль Facebook © Lana Zerkal
Об этом она рассказала в эфире «Радио НВ».
«С ним была проведена беседа... Предупреждение было передано», — цитирует её УНИАН.
Как сообщает украинское информационное агентство, ранее Зеркаль отмечала, что венгерский посол превышает свои полномочия, заявляя о том, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни.
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