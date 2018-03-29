МИД Украины передал предупреждение послу Венгрии из-за его высказываний

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Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что пообщалась с послом Венгрии Эрно Кешкенем, отметив, что ему было передано предупреждение из-за его высказываний по поводу раздачи венгерских паспортов.

Елена Зеркаль Facebook © Lana Zerkal

Об этом она рассказала в эфире «Радио НВ». «С ним была проведена беседа... Предупреждение было передано», — цитирует её УНИАН. Как сообщает украинское информационное агентство, ранее Зеркаль отмечала, что венгерский посол превышает свои полномочия, заявляя о том, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни.



