МИД Украины отстранил украинского консула в Гамбурге за антисемитские высказывания

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КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Консул Украины в Гамбурге отстранен от работы за антисемитские высказывания в сети Facebook. Об этом в эфире телеканала 112 Украина рассказала спикер МИД Марьяна Беца.

"На этот момент консул отстранен от выполнения своих служебных обязанностей. Мы не исключаем его отзыва на Украину из Гамбурга. Вместе с тем еще продолжается тщательная проверка всех деталей, по итогам которых мы проинформируем общественность дополнительно", - отметила Беца.

Она высказала надежду, что проверка по этому делу будет проведена оперативно.

Ранее в социальных сетях разошлась информация о том, что консул Генконсульства Украины в немецком Гамбурге Василий Марущинец опубликовал несколько антисемитских постов в своем Facebook, в которых он обвинил евреев в "развязывании Второй мировой войны" и других политических кризисах, оправдывал Холокост и массовое уничтожение еврейского населения в Бабьем Яру. Как отмечали блогеры, в публикациях на украинском и немецком языках содержалась бранная и уничижительная лексика. На данный момент эти посты на странице Василия Марущинеца отсутствуют.

Вечером 13 мая глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о начале "дисциплинарного разбирательства" данного инцидента и заявил, что антисемитам и разжигателям межнациональной розни "нет места в цивилизованном обществе".