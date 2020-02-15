|
МИД Украины оценил «12 шагов» по усилению безопасности страны
15 февраля 2020, 09:39 • 152 • Украина
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что документ под названием «12 шагов для большей безопасности Украины и Евроатлантического региона» не соответствует позиции Киева.
Reuters
Об этом сообщило агентство «Укринформ».
Соответствующий документ был опубликован на сайте Мюнхенской конференции по безопасности, но позже удалён.
«Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации в сфере безопасности на Украине», — заявила Зеленко.
По словам спикера украинского внешнеполитического ведомства, организаторы Мюнхенской конференции также не признали этот документ, в связи с чем его удалили с официального сайта форума.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что представители правительства Германии планируют вместе с коллегами из России, Франции и Украины подготовить базу для проведения встречи в нормандском формате в Берлине.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
152
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 февраля 2020, 01:09
|
11 февраля 2020, 03:24
|
08 февраля 2020, 17:24
|
11 февраля 2020, 14:54
|
14 февраля 2020, 11:09
|
11 февраля 2020, 16:24
|
11 февраля 2020, 08:24