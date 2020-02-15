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МИД Украины оценил «12 шагов» по усилению безопасности страны

15 февраля 2020, 09:39  •  152 • Украина
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что документ под названием «12 шагов для большей безопасности Украины и Евроатлантического региона» не соответствует позиции Киева.
 
Reuters
 

Об этом сообщило агентство «Укринформ».

Соответствующий документ был опубликован на сайте Мюнхенской конференции по безопасности, но позже удалён.

«Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации в сфере безопасности на Украине», — заявила Зеленко.

По словам спикера украинского внешнеполитического ведомства, организаторы Мюнхенской конференции также не признали этот документ, в связи с чем его удалили с официального сайта форума.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что представители правительства Германии планируют вместе с коллегами из России, Франции и Украины подготовить базу для проведения встречи в нормандском формате в Берлине.

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