Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за &q...
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о ...
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило ма...
Главная / Политика

МИД Украины "отомстил" России из-за инцидента с консулом

17 апреля 2021, 20:45  •  275 • Политика
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Все обвинения украинская сторона отрицает
Министерство иностранных дел Украины определилось с ответом на задержание консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Они выразили России ноту протеста, заявив, что дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
Как передает сообщение МИД Украины РИА "Новости", они считают задержание консула неправомерным, как и выданное ему предписание покинуть страну до 21 апреля.
"Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения", – говорится в заявлении.
Напомним, в минувшую пятницу украинского консула Александра Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге во время получения закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов.
На кадрах задержания, опубликованных ФСБ, видно, что при задержании чиновник не сопротивлялся.
В России заявили, что действия консула не совместимы с дипломатическим характером работы в стране. Временному повереному Украины указали на недопустимость поведения консула, наносящей ущерб интересам безопасности РФ и потребовали, чтобы Сосонюк покинул территорию страны в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
Источник в Москве сообщил РИА "Новости", что мера высылка Киевом российского дипломата ни в какой степени не является зеркальной мерой. Консул Украины занимался в России противоправной деятельностью.
"Высылка российского дипломата будет ни чем иным, как дипломатической местью", – сообщил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



275
Источник
Похожие новости
17 апреля 2021, 10:40
СМИ Запада: Санкции разозлили русских, Байден вытер ноги о Германию, но Путин спокоен
17 апреля 2021, 14:20
Эмиграция или тюрьма: разрушителей России поставили перед жёстким выбором
17 апреля 2021, 12:30
Странную реакцию Болтона на запрет посещать Россию высмеял Рогозин
17 апреля 2021, 16:10
Киев подал "очень плохой знак". А потом был звонок Байдена
17 апреля 2021, 01:30
"США будут биться с Россией до самого конца": Санкции всего лишь проверка - Морозов
17 апреля 2021, 12:30
Украинский консул попался с поличным ФСБ. Экс-депутат Рады потребовал задержать десяток русских
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 апреля 2021, 07:00
Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир
17 апреля 2021, 05:10
Пальмы, море, песок: Зеленский затеял жестокий эксперимент над украинцами. Выживут не...
17 апреля 2021, 07:00
Украиной управляет изгой и политический клоун
17 апреля 2021, 03:20
Опальный экс-советник Путина запугал Украину, рассказав, "откуда ждать удара&quo...
17 апреля 2021, 10:40
СМИ Запада: Санкции разозлили русских, Байден вытер ноги о Германию, но Путин спокоен
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 апреля 2021, 15:35
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о чём-то предупредили?
13 апреля 2021, 02:10
Самый мощный корабль России отправили "на покой". Американцы нашли косвенную причину
14 апреля 2021, 12:05
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
13 апреля 2021, 04:55
Порошенко назвал Путина «президентом-убийцем»
15 апреля 2021, 19:15
Украинские катера "пободались" с русскими в Азовском море. Киеву напомнили об опыте Порошенко
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснение
15 апреля 2021, 00:00
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило манёвра Шойгу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.