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МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией
12 сентября 2019, 16:24 • 52 • Украина
Министерство иностранных дел Украины продолжает работу по пересмотру и отмене договоров с Россией после вступления Владимира Зеленского в должность президента, заявили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости
«Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы с РФ и СНГ в соответствие с современными национальными интересами Украины не прекращалась», — сообщили агентству «Украинские новости».
В МИД подчеркнули, что продолжительность процесса вызвана необходимостью соблюдения всех процедур и процессом формирования органов госвласти после выборов.
В ведомстве пообещали дальнейшую инвентаризацию договорно-правовой базы и прекращение действия тех документов, которые больше не отвечают интересам Киева.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что после инаугурации Зеленского Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений.
Данный процесс начался при бывшем украинском лидере Петре Порошенко.
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