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МИД Украины объяснил порядок голосования для находящихся в России граждан
11 января 2019, 20:54 • 95 • Украина
Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинским гражданам, находящимся в России, голосовать на территории своей страны.
РИА Новости
«Гражданам Украины, которые временно находятся в России и имеют паспорта гражданина Украины (так называемый внутренний украинский паспорт), рекомендуем голосовать по месту своей регистрации на Украине», — цитирует УНН ответ МИД Украины на информационный запрос агентства.
31 декабря со стартом президентской кампании ЦИК Украины ликвидировала все избирательные участки, которые были созданы на постоянной основе в России.
Депутат Верховной рады Василий Нимченко заявил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека с требованием отменить данное решение.
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