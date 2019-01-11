МИД Украины объяснил порядок голосования для находящихся в России граждан

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинским гражданам, находящимся в России, голосовать на территории своей страны.

«Гражданам Украины, которые временно находятся в России и имеют паспорта гражданина Украины (так называемый внутренний украинский паспорт), рекомендуем голосовать по месту своей регистрации на Украине», — цитирует УНН ответ МИД Украины на информационный запрос агентства.

31 декабря со стартом президентской кампании ЦИК Украины ликвидировала все избирательные участки, которые были созданы на постоянной основе в России.

Депутат Верховной рады Василий Нимченко заявил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека с требованием отменить данное решение.