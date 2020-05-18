МИД Украины обвинил Россию в «репрессиях» в Крыму и Донбассе

Киев, 17 мая. Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в «репрессиях» в Крыму и Донбассе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. Украинские дипломаты заявили, что Москва нарушает права человека.

«Продолжаются убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения в тюрьмы, безосновательные аресты и обыски, запугивания», — утверждает МИД Украины.

Весной 2014 года Крым воссоединился с Россией. Референдуму предшествовал государственный переворот на Украине, в результате которого власть в стране насильственным путем захватили крайне правые силы.

16 марта 2014 года подавляющее большинство жителей Крыма высказалось за вхождение в состав Российской Федерации. Референдум прошел при небывало высокой явке избирателей.

Тем не менее, киевские власти не признают волеизъявление крымчан и называют полуостров своей «оккупированной» территорией. Киев также безосновательно обвиняет Москву во вмешательстве в гражданский конфликт в Донбассе.

МИД России неоднократно указывал на беспочвенность риторики Киева. Внешнеполитическое ведомство также подчеркивает, что вопрос принадлежности Крыма закрыт и не может быть предметом дискуссии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что в свое время Соединенные Штаты предлагали провести в Крыму еще один референдум «для порядка», но эта инициатива не встретила поддержки.