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МИД Украины обвинил Россию в «репрессиях» в Крыму и Донбассе

18 мая 2020, 10:55  •  113 • Украина
Киев, 17 мая. Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в «репрессиях» в Крыму и Донбассе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. Украинские дипломаты заявили, что Москва нарушает права человека.
«Продолжаются убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения в тюрьмы, безосновательные аресты и обыски, запугивания», — утверждает МИД Украины.
Весной 2014 года Крым воссоединился с Россией. Референдуму предшествовал государственный переворот на Украине, в результате которого власть в стране насильственным путем захватили крайне правые силы.
16 марта 2014 года подавляющее большинство жителей Крыма высказалось за вхождение в состав Российской Федерации. Референдум прошел при небывало высокой явке избирателей.
Тем не менее, киевские власти не признают волеизъявление крымчан и называют полуостров своей «оккупированной» территорией. Киев также безосновательно обвиняет Москву во вмешательстве в гражданский конфликт в Донбассе.
МИД России неоднократно указывал на беспочвенность риторики Киева. Внешнеполитическое ведомство также подчеркивает, что вопрос принадлежности Крыма закрыт и не может быть предметом дискуссии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что в свое время Соединенные Штаты предлагали провести в Крыму еще один референдум «для порядка», но эта инициатива не встретила поддержки.
«Что касается Крыма – вопрос, мы считаем, закрыт окончательно. Это историческое решение людей, проживающих в Крыму. И никаких обсуждений по этому поводу ни с кем Россия вести не будет. Ну и мне  в голову приходит известная поговорка российская — дай бог вашему теляти нашего волка съесть», — цитирует RT заявление президента РФ Владимира Путина.
 
Автор: Сергей Свазовский

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