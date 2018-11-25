МИД Украины обвинил Россию в инциденте с кораблями

• 63 • Украина

Министерство иностранных дел Украины возложило на Россию ответственность за инцидент с тремя украинскими кораблями, которые совершают переход из Одессы в Мариуполь.

© Погрануправление ФСБ по республике Крым РИА Новости

«Корабли Российской Федерации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВСУ», — говорится в сообщении. В ведомстве заявили, что расценивают эти действия как «нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву, двусторонней договорно-правовой базы». Ранее Керченский пролив закрыли для гражданских судов. 25 ноября погрануправление ФСБ по Крыму сообщило, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу. По данным ведомства, они неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России и, опасно маневрируя, движутся к Керченскому проливу.