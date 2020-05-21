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МИД Украины обиделся на Россию за Зеленского

21 мая 2020, 09:55  •  53 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Дипломаты Незалежной считают, что усилия их лидера недооценивают
В России "искажают реальность", чтобы расколоть украинское общество и отвлечь внимание от собственных "агрессивных действий против Украины". Об этом заявили в МИД Незалежной. Украинских дипломатов возмутила оценка российских коллег итогов первого года работы Владимира Зеленского президентом.
"Авторы комментария обвиняют Украину в осуществлении русофобской государственной политики, нагнетании напряженности в отношениях с Россией. Это один из ярких примеров дезинформации", – заявили в МИД Украины.
Там настаивают, что Киев, напротив, занимает "конструктивную позицию" и в вопросах урегулирования в Донбассе, и в отношении русскоязычных граждан. Вот только эти слова не соответствуют действительности: за последний год Зеленский ввел санкции против Эрмитажа и других российских музеев, в стране приступили к реализации дискриминационного закона о языке, истребляется память о совместном прошлом.
"Год назад Зеленский высмеивал Порошенко за рестрикции в отношении российских соцсетей, а сегодня сам продлил их действие", – указали в МИД РФ.
Минские соглашения в Киеве все чаще называют "ничтожными" и говорят о некоем "плане Б", отметили в ведомстве. Там выразили сожаление, что в целом за время президентства Зеленского отношения между Россией и Украиной никак не изменились, передает URA.RU.
Владимир Зеленский принял на себя обязанности главы государства 20 мая 2019 года. Накануне он собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что за один срок не успеет выполнить свои предвыборные обещания.

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