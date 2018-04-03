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МИД Украины назвал способы противодействия строительству «Северного потока — 2»
03 апреля 2018, 19:24 • 185 • Украина
В МИД Украины назвали способы противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
globallookpress.com © Jens Büttner
«Действенными мерами противодействия попыткам российской стороны реализовать проект «Северный поток — 2» должны стать усиление санкций США, а также включение в третий энергетический пакет ЕС требований соответствия третьих стран правилам газового рынка ЕС», — говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отметили, что продолжают предпринимать попытки для того, чтобы донести свою позицию до европейских партнёров.
В украинском МИД выразили разочарование в связи с тем, что Германия продолжает придерживаться позиции об исключительно экономической составляющей российского проекта.
Ранее в Германии выдали разрешение на строительство «Северного потока — 2».
В ФРГ подчеркнули, что не видят помех для удовлетворения запроса о прокладке газопровода по морскому дну.
Президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН также прокомментировал ситуацию со строительством газопровода.
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