|
МИД Украины назвал "самую сложную" и "неразрешимую" проблему Киева в Крыму
20 августа 2021, 11:15 • 73 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "самую сложную" и "неразрешимую" проблему Киева в Крыму. По его словам, она обусловлена "банальной географией".
Одной из самых сложных проблем украинского правительства в вопросах Крыма является Керченский мост, считает Кулеба. По его словам, она является "одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию".
"Потому что география полностью контролируется Россией - и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова", - заявил он.
По словам министра, для Чёрного моря необходима новая стратегия черноморских стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии.
"Если стратегии и общих объединённых сил не будет, то Россия будет доминировать в Чёрном море, как сейчас в Азовском", - подчеркнул министр.
Подпишитесь на нас
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 августа 2021, 14:30
|
18 августа 2021, 01:30
|
18 августа 2021, 06:05
|
19 августа 2021, 10:30
|
17 августа 2021, 03:30
|
17 августа 2021, 20:00
|
19 августа 2021, 02:15