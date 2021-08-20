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МИД Украины назвал "самую сложную" и "неразрешимую" проблему Киева в Крыму

20 августа 2021, 11:15  •  73 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "самую сложную" и "неразрешимую" проблему Киева в Крыму. По его словам, она обусловлена "банальной географией".
Одной из самых сложных проблем украинского правительства в вопросах Крыма является Керченский мост, считает Кулеба. По его словам, она является "одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию".
"Потому что география полностью контролируется Россией - и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова", - заявил он.
По словам министра, для Чёрного моря необходима новая стратегия черноморских стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии.
"Если стратегии и общих объединённых сил не будет, то Россия будет доминировать в Чёрном море, как сейчас в Азовском", - подчеркнул министр.

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