МИД Украины назвал "самую сложную" и "неразрешимую" проблему Киева в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "самую сложную" и "неразрешимую" проблему Киева в Крыму. По его словам, она обусловлена "банальной географией".

Одной из самых сложных проблем украинского правительства в вопросах Крыма является Керченский мост, считает Кулеба. По его словам, она является "одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию".

"Потому что география полностью контролируется Россией - и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова", - заявил он.

По словам министра, для Чёрного моря необходима новая стратегия черноморских стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии.

"Если стратегии и общих объединённых сил не будет, то Россия будет доминировать в Чёрном море, как сейчас в Азовском", - подчеркнул министр.