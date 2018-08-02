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МИД Украины направил Венгрии ноту из-за создания должности министра по развитию Закарпатья
02 августа 2018, 11:24 • 85 • Украина
МИД Украины вручил временному поверенному в делах Венгрии на Украине Ласло Папу ноту в связи с созданием венгерским правительством должности министра по развитию Закарпатской области.
globallookpress.com
Заявление опубликовано на правительственном портале Украины.
«Венгерском дипломату была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Также новый венгерский министр будет ответственен за программу развития детских садов Карпатского бассейна.
В МИД подчеркнули, что «в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины».
Также Киев заявил о неприемлемости последних заявлений венгерского премьер-министра Виктора Орбана относительно «евроатлантических стремлений» Украины, так как они «существенно диссонируют с политикой ЕС и в значительной степени отражают подходы страны-агрессора».
На Украине добавили, что действия Венгрии свидетельствуют о прямом вмешательстве во внутренние дела страны.
Ранее в МИД Венгрии заявили, что не поддерживают сближение Украины с НАТО.
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