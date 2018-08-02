МИД Украины направил Венгрии ноту из-за создания должности министра по развитию Закарпатья

МИД Украины вручил временному поверенному в делах Венгрии на Украине Ласло Папу ноту в связи с созданием венгерским правительством должности министра по развитию Закарпатской области.

Заявление опубликовано на правительственном портале Украины.

«Венгерском дипломату была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Также новый венгерский министр будет ответственен за программу развития детских садов Карпатского бассейна.

В МИД подчеркнули, что «в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины».

Также Киев заявил о неприемлемости последних заявлений венгерского премьер-министра Виктора Орбана относительно «евроатлантических стремлений» Украины, так как они «существенно диссонируют с политикой ЕС и в значительной степени отражают подходы страны-агрессора».

На Украине добавили, что действия Венгрии свидетельствуют о прямом вмешательстве во внутренние дела страны.

Ранее в МИД Венгрии заявили, что не поддерживают сближение Украины с НАТО.