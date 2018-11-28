МИД Украины направил России ноту в связи с инцидентом в Керченском проливе

Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста с требованием освободить украинских моряков, которые были арестованы после инцидента в Керченском проливе.

Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что 27 ноября российской стороне была передана «очередная нота» в связи с продолжением «противоправных действий» в отношении военнослужащих ВМС Украины.

«Российской стороне предъявлено категорическое требование немедленно освободить из-под стражи захваченных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину», — указано в заявлении.

Ранее МИД России вручил ноту временному поверенному в делах Украины Руслану Нимчинскому в связи с провокацией украинских ВМС в Керченском проливе.

28 ноября суд в Крыму арестовал всех 24 военных моряков, задержанных на кораблях ВМС Украины в районе Керченского пролива.